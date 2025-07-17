Anwälte im Einsatz
Folge 32: Zuhause im Unglück
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Dagmar und Tochter Nina fallen aus allen Wolken, als eines Tages ein Bagger vor ihrer Tür steht. Ein Gerichtsvollzieher erklärt, dass es angeblich nie eine Baugenehmigung gab und das Haus deswegen abgerissen werden muss. Anwalt Niklas Dittberner schaltet sich ein und stößt bald auf ein ausgeklügeltes Intrigenspiel.
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1