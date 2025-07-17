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Anwälte im Einsatz

Zuhause im Unglück

SAT.1Staffel 5Folge 32vom 17.07.2025
Zuhause im Unglück

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Anwälte im Einsatz

Folge 32: Zuhause im Unglück

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Dagmar und Tochter Nina fallen aus allen Wolken, als eines Tages ein Bagger vor ihrer Tür steht. Ein Gerichtsvollzieher erklärt, dass es angeblich nie eine Baugenehmigung gab und das Haus deswegen abgerissen werden muss. Anwalt Niklas Dittberner schaltet sich ein und stößt bald auf ein ausgeklügeltes Intrigenspiel.

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