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Anwälte im Einsatz

Das wirst du büßen

SAT.1Staffel 5Folge 35vom 17.07.2025
Das wirst du büßen

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Anwälte im Einsatz

Folge 35: Das wirst du büßen

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Die 37-jährige Gerichtsvollzieherin Miriam Gläser erlebt den schlimmsten Tag ihres Lebens, als sie von einem Schuldner mit einem Messer bedroht wird. Zum Glück wird Miriam im letzten Moment von der Polizei gerettet. Doch der unberechenbare Mann schwört Miriam Rache, denn er glaubt, dass sie sein Leben zerstört hat. Wird es Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas gelingen, Miriam vor Kai zu schützen?

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