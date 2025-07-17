Ich werde nicht schweigen!Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 36: Ich werde nicht schweigen!
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Die 19-jährige Anna wird von ihrem Schwarm Phil vergewaltigt, doch die Polizei hat große Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit. Phil könnte straflos davonkommen und Anna greift zu drastischen Mitteln, um Phil öffentlich anzuklagen. Anwalt Giorgio Forliano muss eingreifen, bevor Anna sich immer weiter ins Unglück stürzt.
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1