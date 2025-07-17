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Anwälte im Einsatz

Hilfe, meine Schwester ist in Gefahr!

SAT.1Staffel 5Folge 37vom 17.07.2025
Hilfe, meine Schwester ist in Gefahr!

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Anwälte im Einsatz

Folge 37: Hilfe, meine Schwester ist in Gefahr!

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

In der Polizeileitstelle Berlin geht ein Notruf von der fünfjährigen Fine Opitz ein. Offenbar ist ihre große Schwester in Lebensgefahr. Doch als die Polizei und der Notarzt eintreffen, ist der Teenager gar nicht in der Wohnung. Rechtsanwältin Alica Valiulova unternimmt alles, um mit der besorgten Familie den spurlos verschwundenen Teenager zu finden. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

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