Hilfe, meine Schwester ist in Gefahr!Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 37: Hilfe, meine Schwester ist in Gefahr!
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
In der Polizeileitstelle Berlin geht ein Notruf von der fünfjährigen Fine Opitz ein. Offenbar ist ihre große Schwester in Lebensgefahr. Doch als die Polizei und der Notarzt eintreffen, ist der Teenager gar nicht in der Wohnung. Rechtsanwältin Alica Valiulova unternimmt alles, um mit der besorgten Familie den spurlos verschwundenen Teenager zu finden. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1