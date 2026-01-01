Anwälte im Einsatz
Folge 38: Tierisch was los
45 Min.Ab 12
Das Ehepaar Gerstner ist total geschockt, als ein Seuchenschutz-Team eines Tages ihren Streichelzoo wegen Tollwutverdachts evakuiert. Der Verdacht erweist sich als haltlos, doch das ist nur der Beginn einer ganzen Serie von Angriffen gegen den Tierpark! Bald sind die Gerstners nervlich am Ende. Wer will ihnen schaden? Anwalt Claus Pinkerneil nimmt sich der Sache an.
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1