Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Hochzeit mit Schrecken

SAT.1Staffel 5Folge 39
Hochzeit mit Schrecken

Hochzeit mit SchreckenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 39: Hochzeit mit Schrecken

46 Min.Ab 12

Ausgerechnet auf ihrer Hochzeitsfeier erwischt die 26-jährige Conny Hagedorn ihren Bräutigam Martin beim Sex mit einer Kellnerin. Doch damit nicht genug: Plötzlich sieht sich die junge Braut sogar noch mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Nur mit Hilfe ihrer Anwältin Catherina Hellbach bleibt ihr vielleicht der Knast erspart.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen