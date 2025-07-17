Anwälte im Einsatz
Folge 45: Die Jagd ist eröffnet
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Als Lisa Weber abends ein Selfie für ihren Schwarm schießen möchte, sieht sie plötzlich eine Gestalt durchs dunkle Haus rennen. Beim Versuch, den Einbrecher zu stellen, wird ihr Stiefvater verletzt. Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas versucht alles, um der Familie zu helfen. Denn die ist plötzlich in großen Schwierigkeiten ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1