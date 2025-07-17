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Anwälte im Einsatz

Die Jagd ist eröffnet

SAT.1Staffel 5Folge 45vom 17.07.2025
Die Jagd ist eröffnet

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Anwälte im Einsatz

Folge 45: Die Jagd ist eröffnet

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Als Lisa Weber abends ein Selfie für ihren Schwarm schießen möchte, sieht sie plötzlich eine Gestalt durchs dunkle Haus rennen. Beim Versuch, den Einbrecher zu stellen, wird ihr Stiefvater verletzt. Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas versucht alles, um der Familie zu helfen. Denn die ist plötzlich in großen Schwierigkeiten ...

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