Anwälte im Einsatz
Folge 47: Mit harten Bandagen
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Natalie Baier ist fassungslos: Nach einem Gewehrschuss findet sie ihren Sohn bewusstlos im Garten. Hinter den gefährlichen Schießübungen steckt offenbar ihr Ex-Mann, der nach 10 Jahren plötzlich aufgetaucht ist und aus dem 16-Jährigen einen richtigen Mann machen will. Rechtsanwalt Bernd Römer unternimmt alles, um den Ex seiner Mandantin von dem Schüler fernzuhalten. Doch plötzlich sind der Teenager und sein Vater verschwunden.
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1