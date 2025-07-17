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Anwälte im Einsatz

Mit harten Bandagen

SAT.1Staffel 5Folge 47vom 17.07.2025
Mit harten Bandagen

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Anwälte im Einsatz

Folge 47: Mit harten Bandagen

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Natalie Baier ist fassungslos: Nach einem Gewehrschuss findet sie ihren Sohn bewusstlos im Garten. Hinter den gefährlichen Schießübungen steckt offenbar ihr Ex-Mann, der nach 10 Jahren plötzlich aufgetaucht ist und aus dem 16-Jährigen einen richtigen Mann machen will. Rechtsanwalt Bernd Römer unternimmt alles, um den Ex seiner Mandantin von dem Schüler fernzuhalten. Doch plötzlich sind der Teenager und sein Vater verschwunden.

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