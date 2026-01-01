Anwälte im Einsatz
Folge 49: Dazwischen gefunkt
45 Min.Ab 12
Sylvia Franke fällt aus allen Wolken: Ihr 15-jähriger Sohn soll mehrfach Brände gelegt und Autos mutwillig beschädigt haben. Die Mutter glaubt den Unschuldsbeteuerungen des Teenagers. Doch es tauchen immer mehr Beweise auf, die gegen ihn sprechen. Aber Rechtsanwältin Catherina Hellbach lässt sich nicht beirren und stößt bei ihren Recherchen auf eine ungeahnte Überraschung.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1