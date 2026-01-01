Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 5 Folge 50
46 Min. Ab 12

Anna Müller ist in Panik: Nach einem Sturz muss die 32-Jährige ihrer Familie gestehen, dass sie gar nicht schwanger ist, sondern eine Leihmutter ihr zweites Kind austrägt. Plötzlich will das Jugendamt ihr ihre sechsjährige Tochter wegnehmen. Rechtsanwältin Sarah Demski lässt nichts unversucht, damit die verzweifelte Mutter ihr Kind behalten kann ...

SAT.1
