Anwälte im Einsatz
Folge 53: Du entkommst mir nicht!
45 Min.Ab 12
Tina Meisner bricht in Panik aus, als ihr gewalttätiger und psychisch kranker Ex-Mann plötzlich vor ihr steht und sie bedroht. Er ist als geheilt aus der Klinik entlassen und will unbedingt Kontakt zu seiner sechs Jahre alten Tochter. Rechtsanwältin Brygida Braun ist alarmiert. Denn sie ist überzeugt, dass der Ex ihrer Mandantin immer noch gefährlich ist. Doch wie soll sie ihm das nachweisen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1