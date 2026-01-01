Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Ben darf nicht leiden!

SAT.1Staffel 5Folge 55
Ben darf nicht leiden!

Ben darf nicht leiden!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 55: Ben darf nicht leiden!

46 Min.Ab 12

Weil die Krankenkasse seinem schwerkranken Sohn Ben ein vielversprechendes Medikament nicht genehmigt, begeht Tobias Wolf einen fatalen Fehler: Er überfällt eine Tankstelle. Nachdem es Anwältin Ulrike Tasic gelungen ist, ihren Mandanten vor der U-Haft zu bewahren, kämpfen sie Seite an Seite für Bens Rechte.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen