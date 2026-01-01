Die Frau, die sich nicht trautJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 57: Die Frau, die sich nicht traut
45 Min.Ab 12
Silke Graf hat während eines Streits ihren Ehemann mit einer Glasscherbe schwer verletzt. Voller Schuldgefühle hat sie sich selbst bei der Polizei angezeigt. Doch Silkes Schwester ist sicher, dass die 38-Jährige nur aus Notwehr gehandelt hat. Rechtsanwältin Alica Valiulova versucht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Doch plötzlich überschlagen sich die Ereignisse und Silkes Sohn gerät in Gefahr!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1