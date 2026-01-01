Anwälte im Einsatz
Folge 62: Der Schock meines Lebens
46 Min.Ab 12
Gina Werker ist geschockt: Plötzlich springen zwei maskierte Männer an der Tankstelle in ihr Auto und zwingen sie loszufahren. Nach einer Irrfahrt durch Berlin flüchten die Räuber zu Fuß weiter. Doch die Polizei verdächtigt die 32-Jährige, eine Komplizin der beiden zu sein. Rechtsanwalt Bernd Römer unternimmt alles, um seiner Mandantin zu helfen, denn die ist plötzlich in Lebensgefahr.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1