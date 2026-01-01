Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Der kleine Zeuge

SAT.1Staffel 5Folge 66
Der kleine Zeuge

Der kleine ZeugeJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 66: Der kleine Zeuge

45 Min.Ab 12

Tanja und Steffen Fink sind außer sich vor Sorge, als ihre fünfjährige Tochter Greta plötzlich spurlos verschwindet. Obwohl Gretas Kindergartenfreund Jonas die Entführung des Mädchens beobachtet hat, schweigt er. Was verheimlicht der Junge? Rechtsanwalt Ralf Vogel will das Geheimnis lüften und Greta so schnell wie möglich zurück zu ihren Eltern bringen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen