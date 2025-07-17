Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Meine Tochter lebt!

SAT.1Staffel 5Folge 67vom 17.07.2025
Meine Tochter lebt!

Meine Tochter lebt!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 67: Meine Tochter lebt!

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Kerstin und Torsten Homberg sind verzweifelt, als ihre 17-jährige Tochter Merle bei einer wilden Bootsparty ins Wasser fällt und spurlos verschwindet. Ist Merle ertrunken oder hat sie den Sturz ins eiskalte Wasser irgendwie überlebt? Rechtsanwalt Giorgio Forliano lässt nichts unversucht, um das Schicksal des Teenagers aufzuklären.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen