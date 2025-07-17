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Anwälte im Einsatz

Kurviges Vorbild

SAT.1Staffel 5Folge 71vom 17.07.2025
Kurviges Vorbild

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Anwälte im Einsatz

Folge 71: Kurviges Vorbild

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Sabine Blume ist entsetzt: Ihre 16-jährige Tochter sammelt übers Internet Geld, um sich die Brüste vergrößern zu lassen. Die Mutter vermutet sofort, dass die neue Freundin ihres Ex-Mannes den Teenager darauf gebracht hat. Anwältin Sarah Demski tut alles, um die Schülerin von ihrem Plan abzubringen. Doch plötzlich ist Sabines Tochter verschwunden ...

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