Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Plötzlich Vater

SAT.1Staffel 5Folge 73vom 17.07.2025
Plötzlich Vater

Plötzlich VaterJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 73: Plötzlich Vater

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Von einer Minute auf die andere ist nichts mehr so wie es war. Vor Christophs Wohnungstür steht eine Frau, überreicht ihm ein dreijähriges Mädchen, das angeblich seine Tochter sein soll, und verschwindet. Plötzlich ist Christoph Papa! Rechtsanwalt Ralf Vogel stößt bei seiner Suche nach der leiblichen Mutter auf unerwartete Probleme.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen