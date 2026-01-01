Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 5 Folge 76
45 Min. Ab 12

Augenring-Alarm bei Familie Hafermann! Seit einigen Wochen ist die Nachtruhe dahin, denn ständig ziehen neue und laute Zwischenmieter in die Nachbarwohnung ein. Als schließlich auch die 17-jährige Tochter der Familie den Spaß am Lotterleben entdeckt, ist für das Ehepaar klar: Sie müssen sofort handeln! Kann Rechtsanwältin Helga Nachtigall erreichen, dass endlich wieder Ruhe im Mietshaus einkehrt?

