Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 79
Folge 79: Hilflos ausgeliefert

45 Min.Ab 12

Tanja Meurer ist verzweifelt: Ein maskierter Mann hat die Pizzabotin ausgeraubt und dabei die Tageseinnahmen der Pizzeria erbeutet. Doch plötzlich deutet alles darauf hin, dass sie den Überfall nur vorgetäuscht hat. Rechtsanwältin Helga Nachtigall tut alles, um die Unschuld ihrer Mandantin zu beweisen - aber dann verschwindet die 23-Jährige spurlos und mit ihr wieder die Tageseinnahme der Pizzeria.

SAT.1
