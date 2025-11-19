Zum Inhalt springenBarrierefrei
Appare Ranman

Staffel 1Folge 10
Folge 10: Die Brücke zur Hölle

23 Min.Ab 12

Das Rennen geht weiter und die Teilnehmer müssen es mit einem Zug aufnehmen, dessen Fahrer sich als kein Geringerer als der echte Gil entpuppt. Er nimmt die Passagiere als Geiseln und will sich so das Preisgeld unter den Nagel reißen, doch die Rennfahrer stellen sich dem Bösewicht in den Weg. Dieser zückt kurzerhand eine Waffe und die abgefeuerte Kugel erwischt ein Mitglied von Team Appare.

Polyband Medien
