Appare Ranman
Folge 2: Dunkelheit
23 Min.Ab 12
Nach ihrer ungewollten Seefahrt sitzen Kosame und Appare ohne Proviant in Los Angeles fest, mit dem Wunsch, so schnell wie möglich nach Japan zurückzukehren. Doch für ihre Heimreise müssen die beiden Geld verdienen - ein Glück, dass in Kürze ein Autorennen stattfinden wird, das mit einem satten Preisgeld winkt.
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Polyband Medien GmbH