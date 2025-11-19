Zum Inhalt springenBarrierefrei
Polyband MedienStaffel 1Folge 2
23 Min.Ab 12

Nach ihrer ungewollten Seefahrt sitzen Kosame und Appare ohne Proviant in Los Angeles fest, mit dem Wunsch, so schnell wie möglich nach Japan zurückzukehren. Doch für ihre Heimreise müssen die beiden Geld verdienen - ein Glück, dass in Kürze ein Autorennen stattfinden wird, das mit einem satten Preisgeld winkt.

