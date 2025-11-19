Appare Ranman
Folge 7: Fake
23 Min.Ab 12
Team Appare ist wild entschlossen, seine Mitstreiter vor Gils bösem Plan zu warnen. Um die Konkurrenz so schnell wie möglich einzuholen, baut Appare kurzerhand das Fahrzeug um. Hototo hat hingegen andere Sorgen: Er konfrontiert Gil mit seiner Vergangenheit und will ihn für seine grausamen Taten büßen lassen. Doch sein Gegenüber ist nicht der, für den der Junge ihn hält ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Appare Ranman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Polyband Medien GmbH