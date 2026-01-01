Appare Ranman
Folge 8: Tanz auf der Klinge
23 Min.Ab 12
Richard Riesman überbringt seiner Konkurrenz eine erschütternde Nachricht: Einige Rennfahrer wurden überfallen und die Entführer kündigen an, dass kein Teilnehmer das transamerikanische Wild Race überleben wird. Auch ein Teil des Teams Appare wird gefangen genommen und es liegt an dem ängstlichen Samurai Kosame all seinen Mut zusammenzunehmen und seine Freunde zu retten.
