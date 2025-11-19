Appare Ranman
Folge 9: Kurze Pause
23 Min.Ab 12
Die jüngsten Vorfälle bringen das Autorennen kurzzeitig zum Erliegen und ein Teilnehmer beschließt aufgrund der lauernden Gefahren, aus dem Wettkampf auszusteigen. Der Rest gönnt sich einen entspannten freien Tag, bevor es nach Nebraska weitergeht. Appare ist wild entschlossen, sein Fahrzeug zu optimieren und trifft dabei auf ein bekanntes Gesicht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Appare Ranman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Polyband Medien GmbH