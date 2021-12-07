Arabellas Crime Time - Chaos vor Gericht
Folge vom 07.12.2021: Folge 2
45 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 12
Der Tod der fünfjährigen Hartley Anderson erschütterte ganz Washington. Der Beweislage nach war die Kleine von Ryan Burge, dem Freund ihrer Mutter, ermordet worden. Er sollte auf Hartley aufpassen, doch als ihre Mutter nachhause kommt, findet sie ihr Kind bewusstlos mit blau angelaufenem Gesicht vor. Wenig später verstirbt Hartley an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Burge hatte ihren Kopf so heftig gegen die Wand geschlagen, dass Löcher im Mauerwerk zurückblieben. Doch er bestreitet die Tat. Als Hartleys Vater Burge im Gerichtssaal sieht, kann er seinen Hass nicht unter Kontrolle bringen.
