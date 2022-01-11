Arabellas Crime Time - Chaos vor Gericht
Folge vom 11.01.2022: Folge 7
45 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 12
In Florida wartet Marco Parilla auf sein Urteil. Der 27-Jährige wurde für schuldig befunden, den Polizisten Charles Kondek getötet zu haben. Parilla war auf Bewährung draußen und suchte in einer Wohnanlage einen Mann, der ihn verpfiffen hatte. Charles Kondek war wegen einer Lärmbelästigung rein zufällig auch dort. Als er am Ziel eintraf und aus dem Auto stieg, schoss ihm der Angeklagte in die Brust. Dieser tragische Vorfall hatte mit der Lärmbelästigung nichts zu tun. Kondek war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Werden die Geschworenen Parilla zu lebenslanger Haft oder zum Tod durch die Giftspritze verurteilen?
