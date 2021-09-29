Arabellas Crime Time - Verbrechen im Visier
Folge vom 29.09.2021: Folge 4
23 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 12
Die Julihitze in San Antonio, Texas, ist fast unerträglich, und die Einwohner strömen in Scharen ins hiesige Aquarium, das Tausenden von Fischen, Amphibien und Reptilien beheimatet. Alles läuft normal, bis die Überwachungskamera eine seltsame Szene aufzeichnet: Neben einem Fischbecken stehen drei Personen mit Kinderwagen, von denen eine ins Wasser greift, etwas herausfischt, in den Wagen packt und flüchtet. Das Personal sucht den Parkplatz ab und versucht dann herauszufinden, was der Mann entwendet hat: Es handelt sich um einen Hornhai, der wohl auf dem Schwarzmarkt für seltene Tiere angeboten wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.