Archive des Schreibens: Thomas StanglJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 21: Archive des Schreibens: Thomas Stangl
6 Min.Folge vom 08.07.2024
Im großen und immer breiter werdenden Kapitel der österreichischen Gegenwart nimmt der Autor Thomas Stangl eine ganz besondere Stellung ein. Das taktile Begreifen der Welt aus den Möglichkeiten und auch Ablenkungen des Texts zelebriert er am radikalsten. Und schließt hier eigentlich in der „Stunde null“ der übersehenen Moderne nach 1945 im Land an. Stangls Texte eröffnen ganz neue Welten – und nicht ohne Zufall leuchtet sein letztes Buch auch in der Nacht.
