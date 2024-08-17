Archive des Schreibens: Clemens SetzJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 22: Archive des Schreibens: Clemens Setz
6 Min.Folge vom 17.08.2024
Als „Wunderkind“ der österreichischen Literatur hat Clemens J. Setz mit Mitte 20 den Literaturbetrieb betreten. Inzwischen ist er Anfang 40 und kann auf ein umfangreiches Werk sowie eine lange Liste von Preisen zurückblicken - darunter der Georg-Büchner-Preis, die höchste Würdigung für deutschsprachige Literatur. Ob Romane, Erzählungen, Gedichte, Theaterstücke - was seine Bücher eint, ist die Faszination für das Bizarre und Randständige.
