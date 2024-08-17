Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 22vom 17.08.2024
Als „Wunderkind“ der österreichischen Literatur hat Clemens J. Setz mit Mitte 20 den Literaturbetrieb betreten. Inzwischen ist er Anfang 40 und kann auf ein umfangreiches Werk sowie eine lange Liste von Preisen zurückblicken - darunter der Georg-Büchner-Preis, die höchste Würdigung für deutschsprachige Literatur. Ob Romane, Erzählungen, Gedichte, Theaterstücke - was seine Bücher eint, ist die Faszination für das Bizarre und Randständige.

