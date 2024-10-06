Archive des Schreibens: Robert ProsserJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 23: Archive des Schreibens: Robert Prosser
8 Min.Folge vom 06.10.2024
Autor, Performancekünstler und Kurator Robert Prosser lebt in seinem Geburtsort Alpbach/Tirol und in Wien. Über Graffiti und Rappen kam er zur Literatur, seine Leidenschaft ist die Lyrik. Das Reisen prägt sein Leben. Er hat Asien und die arabische Welt bereist, in England hat er gelebt. Robert Prosser kann fast alle seine Texte frei vortragen und er tritt mit Performances auf. Mit seinem Roman „Phantome“ gelang dem ihm der Durchbruch im deutschsprachigen Raum. Es folgten „Gemma Habibi“, „Beirut im Sommer“ und zahlreiche Auszeichnungen.
