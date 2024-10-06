Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Archive des Schreibens

Archive des Schreibens: Mieze Medusa

ORF2Staffel 1Folge 24vom 06.10.2024
Archive des Schreibens: Mieze Medusa

Archive des Schreibens: Mieze MedusaJetzt kostenlos streamen

Archive des Schreibens

Folge 24: Archive des Schreibens: Mieze Medusa

7 Min.Folge vom 06.10.2024

Die Autorin und Musikerin Mieze Medusa, die im bürgerlichen Namen eigentlich Doris Mitterbacher heißt, ist Pionierin der österreichischen Poetry Slam Szene und Rapperin. Seit zwei Jahrzehnten ist sie in Österreich und international mit abendfüllenden Slam Poetry Performances & Lesungen unterwegs. Die Liebe zu Rap ist in all ihren Texten spürbar. Ihre Sprache ist bildhaft, rhythmisch, oft feministisch und immer politisch. Seit ihrem Debütroman „Freischnorcheln“ (2008) sind viele weitere Romane und Texte erschienen, darunter feministische Antiheimatprosa, Poetry Slam Texte und Theaterarbeiten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Archive des Schreibens
ORF2
Archive des Schreibens

Archive des Schreibens

Alle 1 Staffeln und Folgen