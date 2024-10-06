Archive des Schreibens: Mieze MedusaJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 24: Archive des Schreibens: Mieze Medusa
7 Min.Folge vom 06.10.2024
Die Autorin und Musikerin Mieze Medusa, die im bürgerlichen Namen eigentlich Doris Mitterbacher heißt, ist Pionierin der österreichischen Poetry Slam Szene und Rapperin. Seit zwei Jahrzehnten ist sie in Österreich und international mit abendfüllenden Slam Poetry Performances & Lesungen unterwegs. Die Liebe zu Rap ist in all ihren Texten spürbar. Ihre Sprache ist bildhaft, rhythmisch, oft feministisch und immer politisch. Seit ihrem Debütroman „Freischnorcheln“ (2008) sind viele weitere Romane und Texte erschienen, darunter feministische Antiheimatprosa, Poetry Slam Texte und Theaterarbeiten.
