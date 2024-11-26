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Archive des Schreibens
Folge 25: Archive des Schreibens: Birgit Birnbacher
6 Min.Folge vom 26.11.2024
Die Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher ist eine der wichtigsten Stimmen der österreichischen Literatur. Immer wieder wird sie als Meisterin der „unempathischen Empathie“ bezeichnet. Zuletzt erschien ihr Roman „Wovon wir leben“. Die Heldin des Buches stammt - wie die Autorin selbst - aus dem Salzburger Innergebirg. Eine Mischung aus Groteske, Heimatroman und Sozialreportage. Alles in allem ist Birnbachers Werk das Zeugnis eines sozial engagierten Menschen, der sich für jene einsetzt, die es im Leben nicht so gut getroffen haben.
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