Folge 28: Archive des Schreibens: Ana Marwan – Schreiben zwischen Welten
6 Min.Folge vom 23.06.2025
Ana Marwan, 1980 in Murska Sobota (Slowenien) geboren, studierte Vergleichende Literaturwissenschaft in Ljubljana und Romanistik in Wien. Sie schreibt Kurzgeschichten, Romane und Gedichte auf Deutsch und Slowenisch und widmet sich auch der künstlerischen Fotografie. Für ihren Prosatext Wechselkröte wurde sie 2022 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Bildquelle: ORF
