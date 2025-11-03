Archive des Schreibens: Tanja MaljartschukJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 30: Archive des Schreibens: Tanja Maljartschuk
7 Min.Folge vom 03.11.2025
Tanja Maljartschuk zählt zu den wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Lange vor dem russischen Angriff zog die österreich-ukrainische Autorin nach Wien, 2018 erhielt sie den Ingeborg-Bachmann-Preis. Ihre Texte erzählen vom Schmerz und der Stärke ihrer Heimat. Bildquelle: ORF
