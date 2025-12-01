Archive des Schreibens: Franziska FüchslJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 31: Archive des Schreibens: Franziska Füchsl
6 Min.Folge vom 01.12.2025
1991 im oberen Mühlviertel in Oberösterreich geboren studierte Franziska Füchsl Deutsche Philologie und Anglistik in Wien und Sprache und Gestalt an der Muthesius Kunsthochschule Kiel. Sie gilt als eine der wichtigsten jungen Stimmen der österreichischen Avantgardeliteratur. Die Dialekte ihrer Heimatregion und ihr Verschwinden beschäftigen sie als Autorin. Bildquelle: ORF
