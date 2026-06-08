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Archive des Schreibens

Archive des Schreibens: Verena Stauffer

ORF2Staffel 1Folge 33vom 08.06.2026
Archive des Schreibens: Verena Stauffer

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Folge 33: Archive des Schreibens: Verena Stauffer

6 Min.Folge vom 08.06.2026

Seit es die oberösterreichische Schriftstellerin Verena Stauffer letztes Jahr mit ihrem Gedichtband "Kiki Beach" an die Spitze der ORF-Bestenliste geschafft hat und zum Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis eingeladen war, wurde ihr neuer Roman mit Spannung erwartet. In "Strahlen" erzählt die 48-Jährige weit weniger experimentell von einer Malerin in der Krise, die zwischen virtuellem und wirklichem Leben, sowie auch zwischen zwei Beziehungen hin- und herspringt. Bildquelle: ORF

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