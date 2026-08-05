Are You The One? UK
Folge 8: Licht aus
45 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Seit der Match-Up-Zeremonie ist das ganze Haus von den Ereignissen auf den Kopf gestellt. Selbst die stabilen Paare werden auseinandergerissen und kein Paar ist mehr sicher. Doch weiterer Herzschmerz steht den Teilnehmern erst bevor.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Are You The One? UK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: MTV Germany & © Season 1: MTV