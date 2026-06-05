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Are You the One?

MTV liveStaffel 2Folge 1vom 05.06.2026
Eine zu viel

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Are You the One?

Folge 1: Eine zu viel

40 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

In dieser Staffel wird es eine elfte Kandidatin geben, die das Gleichgewicht stört, und die Suche nach dem richtigen Partner erschwert. Paris und Pratt überlegen, wie sie der Kabine der Wahrheit in dieser Folge entgehen können.

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