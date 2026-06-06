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Are You the One?

MTV liveStaffel 2Folge 2vom 06.06.2026
Die Wahrheit hat ihren Preis

Die Wahrheit hat ihren PreisJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 2: Die Wahrheit hat ihren Preis

40 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Layton und Shelby sind im Haus heiß begehrt und sorgen damit für Spannungen. Zudem wird die elfte Frau ausgewählt, die in die Kabine der Wahrheit muss. Die Jungs wühlen sich unterdessen wortwörtlich durch den Dreck.

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