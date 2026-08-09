Staffel 2Folge 2vom 09.08.2026
Die Wahrheit hat ihren PreisJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 2: Die Wahrheit hat ihren Preis
40 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Layton und Shelby sind im Haus heiß begehrt und sorgen damit für Spannungen. Zudem wird die elfte Frau ausgewählt, die in die Kabine der Wahrheit muss. Die Jungs wühlen sich unterdessen wortwörtlich durch den Dreck.
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Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany