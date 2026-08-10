Staffel 2Folge 3vom 10.08.2026
HerzschmerzJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 3: Herzschmerz
40 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Shelby beendet ihre Dreiecksbeziehung und sorgt damit für Tränen. Als John sein Glück bei Christina versucht, kommt Brandon ihm ständig in die Quere. Der Höhepunkt ist aber, als alle erfahren, dass eine Jungfrau unter ihnen ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany