Staffel 2Folge 4vom 18.06.2026
Einer zu vielJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 4: Einer zu viel
40 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
In dieser Staffel wird es eine elfte Kandidatin geben, die das Gleichgewicht stört, und die Suche nach dem richtigen Partner erschwert. Paris und Pratt überlegen, wie sie der Kabine der Wahrheit in dieser Folge entgehen können.
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Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2: MTV Germany