Staffel 2Folge 6vom 13.08.2026
Der ElternratJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 6: Der Elternrat
40 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Die Mädels erfahren, dass ihre Eltern ihnen einen Überraschungsbesuch abstatten, um den Jungs auf den Zahn zu fühlen. Nachdem sie wieder abgereist sind, geraten Layton und Anthony heftig aneinander. Manche lernen es halt nie.
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Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany