Staffel 2Folge 8vom 15.08.2026
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Are You the One?
Folge 8: Abserviert
40 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Dario und Layton kämpfen immer erbitterter um Ashley. Ellie ist an Nathan interessiert, aber der ist davon überzeugt, dass Christina seine perfekte Partnerin ist. Christina fühlt sich extrem unter Druck, weil sie die elfte Frau im Haus ist.
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Are You the One?
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Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany