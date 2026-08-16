Staffel 2Folge 9vom 16.08.2026
Alte Liebe rostet nichtJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 9: Alte Liebe rostet nicht
40 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Nathan flippt aus, als Christina zu Brandon zurückkehrt. Es sind nur noch zwei Zuordnungszeremonien übrig und Ashley kann sich nicht zwischen Layton und Dario entscheiden. Das kann ein Verlieren des Millionengewinns des ganzen Hauses bedeuten.
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Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany