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Are You the One?

MTV liveStaffel 4Folge 1vom 15.06.2026
Liebe auf den ersten Blick

Liebe auf den ersten BlickJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 1: Liebe auf den ersten Blick

39 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Insgesamt 20 Singles wollen auf Hawaii ihre große Liebe finden und eine Million US-Dollar gewinnen. Zusätzlich besteht noch die Chance auf weitere 250.000 US-Dollar. Schon zu Beginn sorgt eine Dreiecksbeziehung für Anspannungen bei der Zuordnung.

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