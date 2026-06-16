Staffel 4Folge 2vom 16.06.2026
Irrungen und WirrungenJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 2: Irrungen und Wirrungen
40 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
John wird wütend, als es in seiner Beziehung mit Julia zu einer unerwarteten Wendung kommt. Nach einem missglückten Ausflug in das Sex-Zimmer stellt Asaf seine Beziehung zu Francesca infrage. Kaylen offenbart Geheimnisse über ihre Beziehung zu Gio.
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Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4: MTV Germany