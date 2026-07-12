Staffel 8Folge 6vom 12.07.2026
Zerplatzter TraumJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 6: Zerplatzter Traum
40 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Es gibt einige starke Paare in der Runde. Die Kandidaten versuchen herauszubekommen, welches die Traumpaare sind. Jonathan hat die Liebe an den Haken gehängt, während Kai in Flirt-Laune ist - und das direkt vor Jennas Augen.
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Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4, Season 6, Season 8: MTV Germany