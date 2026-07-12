Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Are You the One?

MTV liveStaffel 8Folge 6vom 12.07.2026
Zerplatzter Traum

Zerplatzter TraumJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 6: Zerplatzter Traum

40 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Es gibt einige starke Paare in der Runde. Die Kandidaten versuchen herauszubekommen, welches die Traumpaare sind. Jonathan hat die Liebe an den Haken gehängt, während Kai in Flirt-Laune ist - und das direkt vor Jennas Augen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Are You the One?
MTV live

Are You the One?

Alle 1 Staffeln und Folgen