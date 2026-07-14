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Are You the One?

MTV liveStaffel 8Folge 8vom 14.07.2026
Das ist Mist und es knallt

Das ist Mist und es knalltJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 8: Das ist Mist und es knallt

40 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Freundinnen, Freunde und Familie kommen nach Hawaii und sorgen für eine neue Dynamik im Haus. Jenna fühlt sich zwischen Strategie und Gefühle hin- und hergerissen. Ein Abstecher ins Sexzimmer zieht heftige Auswirkungen nach sich.

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