Staffel 8Folge 8vom 14.07.2026
Das ist Mist und es knalltJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 8: Das ist Mist und es knallt
40 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Freundinnen, Freunde und Familie kommen nach Hawaii und sorgen für eine neue Dynamik im Haus. Jenna fühlt sich zwischen Strategie und Gefühle hin- und hergerissen. Ein Abstecher ins Sexzimmer zieht heftige Auswirkungen nach sich.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4, Season 6, Season 8: MTV Germany